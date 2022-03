Eccellenza, termina a reti inviolate la sfida Viagrande-Palazzolo

Il Città di Viagrande non è riuscito ad imporsi in casa sul Palazzolo nonostante le buone occasioni create nel corso del match, terminato a reti inviolate. Inizio di gara favorevole agli ospiti, che potrebbero subito passare in vantaggio su rigore, fischiato dall’arbitro per un presunto fallo di mano in area. Dal dischetto, Castrovilli angola, però, troppo la battuta, così la sfera finisce fuori. Scampato il pericolo, gli etnei si rendono pericolosi con le incursioni di D’Amico, che sfiora prima il palo e poi la traversa. Al 39’ ci prova Talotta, ma la sua staffilata da lontano non inquadra lo specchio. Stessa sorte tocca, sull’altro fronte, al tentativo di Magro. Al 35’ della ripresa, il propositivo Boccaccio trova lo spazio per concludere, ma la mira è imprecisa. Nel finale, Viagrande proteso vanamente in avanti alla ricerca del gol vittoria.

Città di Viagrande-Palazzolo 0-0

Viagrande: Nicotra, Patanè, Santitto, Boccaccio, D’Arrigo, Patanè, Di Bella, Maccarrone, D’Amico (37’ st Aleo), Talotta, Santangelo (45’ st Palma). A disp.: Pappalardo, Ferrarotti, Raciti, Minacapelli, Montemagno, Villani. All. Anastasi.

Palazzolo: Farina, Morra, Castrovilli, Cinquegrano, Illustre, Conrero, Di Pietro, Frimpong, Sako, Magro (1’ st Faraci), Dettler. A disp.: Rubino, Ferla, Leone, Magro. All. Materazzo.

Arbitro: Angelo di Marsala.