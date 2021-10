Eccellenza, blitz dell’Acicatena sul campo della Virtus Ispica

Preziosa affermazione per 1-0 dell’Acicatena sul campo della Virtus Ispica nella quarta giornata del campionato d’Eccellenza, maturata, al “Consales” di Rosolini, al termine di un match che non ha regalato ai presenti grandi emozioni.

La classica fase di studio si prolunga per buona parte del primo tempo con le squadre che si fronteggiano prevalentemente a centrocampo, senza affondare i colpi per evitare di essere trafitti dalle ripartenze avversarie. Nel taccuino soltanto alcuni tentativi infruttuosi dei padroni di casa, controllati senza problemi dal portiere. Acicatena in vantaggio al 16’ della ripresa, quando Cortes, lanciato addirittura dal rinvio di Tarascio, si invola sulla sinistra ed insacca di precisione la sfera. Quattro minuti dopo, ospiti in dieci per l’espulsione rimediata da Semprevivo per fallo su Sowe. In superiorità numerica, la Virtus Ispica si proietta costantemente in attacco alla ricerca del pareggio, reclama la mancata assegnazione di un rigore e si vede annullato dall’arbitro il gol di Filpi. Il risultato, però, non cambia, consegnando i tre punti alla formazione allenata da Vittorio Jemma.

Virtus Ispica-Acicatena 0-1

Marcatore: 16’ st Cortes.

Virtus Ispica: Hugo, Migliore (23’ st Vaccaro), Giglio, De Angelis (23’ st Rossano), Centoni, Baki (38’ st Leocata), Filpi, Mazzola, Sowe, Hurtado, Mancuso. A disp.: Imperiale, Vaccaro, Leocata e Rossano. All. Adamo.

Acicatena: Tarascio, Pulvirenti, Bella, Muscia, Lucangati, Semprevivo, Barbagallo, Tomarchio, Kabangu, Carbonaro, Cortes. A disp.: Castreani, Giannetto, Nicotra e Bonaventura. All. Jemma.

Arbitro: Bonasera di Enna (Vasques e Saracino)

Note: espulso al 20’ st Semprevivo.