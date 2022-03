Saltano i playout nel girone B d’Eccellenza, Atletico Catania virtualmente retrocesso

Non si disputeranno i playout nel girone B regionale del campionato d’Eccellenza. Al termine della regular saeson, vi sarà soltanto una retrocessione diretta, che riguarderà l’ultima squadra piazzata in graduatoria. La decisione, che era da tempo nell’aria, è stata ufficializzata dai vertici della Lega Sicula in seguito ai ritiri dal torneo di Aci Sant’Antonio e Leonzio, che hanno ridotto di due unità l’organico dei club partecipanti. Stando all’attuale graduatoria, l’Atletico Catania, che ha affrontato la stagione con un gruppo di giovani, può considerarsi, quindi, già in Promozione. Tutte le altre compagini manteranno la categoria; la speranza è che onorino fino in fondo l'aspetto agonistico e sportivo per non falsare i risultati.

“Considerato - si legge nella nota diramata dalla FIGC – che non si può derogare alla regola della retrocessione diretta dell’ultima squadra in classifica, si prende atto dell’esclusione di Aci Sant’Antonio e Leonzio e si dispone la non effettuazione delle gare di playout del girone B del campionato di Eccellenza e di retrocedere direttamente l’ultima squadra in classifica”.