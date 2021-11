Aci Sant’Antonio escluso dal campionato d’Eccellenza. L’irrevocabile provvedimento a seguito della seconda rinuncia stagionale fatta mercoledì dal club etneo, che non si è presentato per il recupero contro il Palazzolo. La squadra avversaria non si era neanche mossa dalla sede, poiché l’Aci Sant’Antonio aveva preannunciato alla Lega Sicula la decisione di non scendere in campo.

Questa situazione determina diversi cambiamenti in graduatoria, poiché perdono 3 punti: Ragusa, Viagrande, Real Siracusa; Città di Taormina e Leonzio. Al comando vi sono adesso Igea, Jonica e Ragusa a quota 16, con la Nebros distante tre lunghezza dal trio di testa. Per quanto riguarda il regolamento, l’Aci Sant’Antonio viene considerata la prima retrocessa, per cui i temuti posti che porteranno al declassamento in Promozione scendono a due.

Ecco, infine, la nuova graduatoria del girone B: Igea, Jonica e Ragusa 16; Nebros 13; Carlentini e Città di Taormina 12; Leonzio 10; Acicatena 9; Palazzolo e Real Siracusa 7; Siracusa e Virtus Ispica 6; Santa Croce Camerina 4; Viagrande 0; Atletico Catania -2.