Poker di acquisti per l’ambizioso Paternò prima del match di Coppa

Non conosce soste la campagna di rafforzamento del Paternò, atteso domenica, allo stadio “Falcone Borsellino”, dalla sfida d’apertura di Coppa Italia contro il Centro Sicilia FC (Apd Leonfortese). Nel giro di pochi giorni, il club etneo ha ufficializzato gli arrivi degli argentini Nicolas Micoli e Facundo Otero, del gambiano Alieu Baldeh e di Luca D’Emanuele.

Micoli (classe 94) è una punta centrale reduce dalla parentesi di Modica. L'anno precedente 18 gol con la Jonica Fc. Prima di approdare in Sicilia, l' esperienza nel Miami United. Il 24enne Baldeh ha trascorso, invece, l’ultima stagione con l'Aglianese dopo Licata, Rotonda, Chieti e Marina di Ragusa. D’Emanuele, ex Leonzio, è cresciuto nel vivaio del Catania. Elemento duttile può agire sia a centrocampo che davanti. Otero, difensore del 1999, è giunto dall'Ostuni, compagine pugliese del campionato di Eccellenza. In precedenza, Bovalinese e le formazioni portoghesi di Oleiros e Mirandes, mentre, in Argentina, il Tristan Suarez, tra squadra maggiore e Under 20. Il Paternò si è allenato, intanto, intensamente sul sintetico di Ragalna. La formazione a disposizione del tecnico Filippo Raciti ha provato soluzioni tattiche e palle inattive.