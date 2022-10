Eccellenza, il Città di Acicatena cede la posta in palio al RoccAcquedolcese  

Il Città di Acicatena ha lasciato l’intera posta in palio al RoccAcquedolcese, che si è imposto in trasferta per 2-1. Pronti via ed ospiti in vantaggio: un batti e ribatti consente a Scolaro di trovare Paolo Genovese al limite dell'area, che piazza splendidamente il mancino lì dove Nicotra non può arrivare. La reazione dei padroni di casa è immediata, ma le conclusioni peccano della necessaria precisione.

In avvio di ripresa, una ghiotta opportunità capita ad Aleo, ma il numero undici calcia male a lato, non approfittando di uno svarione difensivo degli avversari. Il RoccAcquedolcese raddoppia al 21’ su rigore, trasformato da Paolo Genovese e fischiato dall’arbitro per un tocco di mano in area. Sembra il colpo del ko per i catenoti, che, però, non mollano, sfiorando il gol con una staffilata da lontano di Zanella, fuori di pochissimo. Dimezza meritamente le distanze Sardo in mischia su corner. Il palo nega poi il pareggio al violento sinistro di Barbagallo. Nel recupero, Caserta si oppone con bravura all’ultimo assalto portato da Petrullo.

Città di Acicatena-RoccAcquedolcese 1-2

Marcatori: 1’ e 21’ st (rig.) P. Genovese; 36’ st Sardo.

Città di Acicatena: Nicotra, Zanella, Carcagnolo, N. Caruso, Sardo, Mazzeo, S. Caruso (15’ st Barbagallo), Marrone, De Vries, Petrullo, Aleo. A disp.: Valastro, Malfitana, Ciraldo, Furnari, Cuccuccio, Solimene, Giannetto, Nicosia. All. Eugenio Lu Vito.

RoccAcquedolcese: Caserta, Agolli, Y. Mazouf, Caraco, B. Zingales, S. Zingales (41’ st Giuttari), Scolaro, P. Genovese, Cangemi (27’ st Chidichimo), M. Mazouf (41’ st A. Genovese), Carroccio. A disp.: Clemente, Catena, Merlino, Pruiti, Pedano, Conti. All. Francesco Palmeri.

Arbitro: Ammannati di Firenze.