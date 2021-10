Eccellenza, l’Acicatena si arrende sul campo della Jonica

L’Acicatena ha cercato, sul sintetico di Santa Teresa di Riva, di contrastare l’ambiziosa Jonica, uscendo battuta, però, dal campo per 3-0 dopo aver giocato più di 70’ in inferiorità numerica

Padroni subito in vantaggio grazie al gol di Scotti, che incassa la sfera con una pregevole staffilata. Per gli ospiti la situazione si complica ulteriormente al 18’, quando viene espulso Barbagallo per un fallo su Esposito. L’uomo in più agevola i piani dei giallorossi, come conferma il raddoppio, prima dell’intervallo, siglato ancora dallo scatenato Emanuele Scotti. Non cambia il copione nella ripresa, nonostante l’Acicatena cerchi orgogliosamente di reagire. Al 15’ Tabascio nega il tris a Branca. Sul ribaltamento di fronte, termina alto il colpo di testa di Nicotra su angolo battuto da Tomarchio. La Jonica deve fare a meno del portiere Romano, uscito dal campo per infortunio, e fa, così, il suo esordio Bucalo, cresciuto nel settore giovanile. Nei restanti minuti, l’unico sussulto è il 3-0 firmato dall’argentino Gallardo.

Jonica-Acicatena 3-0

Marcatori: 2’ e 43’ Scotti; 28’ st Gallardo.

Jonica: Romano (20’ st Bucalo), Savoca, Chimentao Tabarez, Aquino, Lucero, Esposito (41’ Branca), Pappalardo (41’ st Lanza), Ortiz, Scotti (31’ st Micoli), Gallardo. All. Campo.

Acicatena: Tabascio, Pulvirenti (37’ st Brancato), Rosalia (9’ st Trovato), Genovese, Nicotra, Semprevivo, Barbagallo, Tomarchio, Kabangu, Carbonaro (1’ st Barbieri), Cortes (39’ st Bonaventura). All. Jemma.

Arbitro: Alberto di Ragusa.