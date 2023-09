Eccellenza: il Mazzarrone si accontenta di un punto contro il Milazzo

Il Mazzarrone si è accontentato di un punto nel match del "Comunale" contro il Milazzo, terminato sul punteggio di 2-2. Padroni di casa subito pericolosi con la conclusione di Fichera, che, deviata da un difensore, sfiora il palo. Sul seguente corner, Diallo stacca in mezzo all'area piccola e porta il Mazzarrone in vantaggio. Al 11' punizione di Puglisi dai trenta metri, pallone sul fondo. Gli ospiti rispondono al 20’, quando il tiro dal limite di La Spada pecca della necessaria precisione. Quartarone chiude poi lo specchio a Di Giacomo, lanciato sul filo del fuorigioco, evitando, così, il raddoppio. Nel recupero, la girata aerea dello specialista Leo termina sul palo, La Spada non riesce a ribadire in rete da due passi.

Ad inizio ripresa, gli ospiti pigiano il piede sull’acceleratore. Il colpo di testa di La Spada, su perfetto cross di Gitto, vale il momentaneo 1-1. Il copione si ripete al 25’, quando Dama opera il sorpasso, ma eccede nell’esultanza e si becca il secondo giallo, lasciando la sua squadra in dieci uomini. Con il Milazzo in inferiorità numerica, il Mazzarrone alza notevolmente il baricentro della manovra. La rasoiata di Puglisi sibila il “legno”. Il gol è nell’aria e si materializza al 34’ grazie al tocco ravvicinato del neo entrato Conteh, servito alla perfezione dall’onnipresente Diallo. Nel finale, ancora Conteh fallisce la possibilità del colpaccio.

Mazzarrone-Milazzo 2-2

Marcatori: 9' Diallo; 10’ st La Spada; 25’ st Dama; 34’ st Conteh.

Mazzarrone: Pandolfo, Campagna, Lucangeli, Reale, Campanella (27’ st Conteh), Puglisi, Fichera (6’ st Santucho), Di Giacomo (18’ st Tomasello), Diallo, Coria, Bojang. A disp.: Criscione, Torrisi, Gravina, Anastasio, Leonardi, Spata. All. Violante.

Milazzo: Quartarone, Leo, Trimboli, Dama, Agolli, Gatto, Presti, Gazzè (8’ st Valente), Pitale (32’ st Bucolo), La Spada (44’ st Spaticchia), Errante (1’ st Gitto). A disp.: Caruso, Matinella, Rizzo, Munafo', Frassica. All. Venuto (squalificato, in panchina Accetta).

Arbitro: La Paglia di Enna (Saracino di Siracusa e Fazzi di Enna).

Note: espulso 26’ st Dama per doppia ammonizione. Ammoniti: La Spada, Campanella, Leo e Lucangeli. Recupero: 2' e 5'.