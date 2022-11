Eccellenza, il Mazzarrone supera l’ostacolo Nebros 

Il Mazzarrone del nuovo direttore sportivo Cesare Sorbo ha centrato il terzo risultato utile consecutivo, battendo in casa per 2-0 la rimaneggiata Nebros. La gara è stata condizionata, al “Russo”, dalle avverse condizioni meteo. In particolare, il vento ha complicato la vita ai calciatori. Primo tempo combattuto ed equilibrato con alcune opportunità non concretizzate su entrambi i fronti.

In avvio di ripresa, non vi è quasi il tempo di far scattare il cronometro, che i locali passano in vantaggio grazie al gol messo a segno da Lorenzoni con un preciso diagonale. Gli ospiti provano a reagire, ma il loro continuato possesso palla è sterile, tanto che il portiere locale non viene mai seriamente impegnato, nonostante l’espulsione di Kieling (25’). Nel recupero, il neo entrato Signate raddoppia in contropiede, chiudendo la contesa.

Mazzarrone-Nebros 2-0

Marcatori: 1’ st Lorenzoni; 49’ st Signate.

Mazzarrone: Fagone, Gravina (38’ st Buscetta), Bellomo (44’ st Ropaj), Puglisi, Campanella, Kieling, Senè (35’ st Di Pasquale), Tomarchio, Lorenzoni (23’ st st Signatè), Bah, Lo Giudice (38’ st Dieme). All. Costanzo.

Nebros: Paterniti, Monaco (15’ st Sammoudi), Terranova, Gatto, Cassaro, Sciotto, Ricciardello (15’ st Camarà), Giaimo, Fioretti, Ancione, Pontini. All. Perdicucci.

Arbitro: Dangelli di Brescia.

Note: espulso al 25’ st Kieling.