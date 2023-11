Eccellenza, il Paternò viola il campo della Messana e rafforza il primato 

Il Paternò è passato per 2 a 0 in casa della Messana, confermando, così, il primato in classifica. Il punteggio si sblocca alla prima azione offensiva della partita. Asero pennella d'esterno per Sangarè, che si incunea indisturbato in area e con il piattone al volo batte Sanneh. Passati in vantaggio, gli ospiti possono attendere e provare a sfruttare le ripartenze del temibile Belluso, mentre i locali provano a farsi vedere con un paio di piazzati dalla trequarti, sempre ben controllati dalla retroguardia avversaria. Al 26' traversone di Asero e splendida giocata di Micoli da centravanti vero, ma il diagonale viene mandato in corner da Sanneh. Allo scadere del tempo, occasione per Asero, la sua battuta dà l'illusione ottica del gol, con il pallone che termina di un soffio a lato.

In avvio di ripresa, il tiro di Misiti dalla distanza è smorzato da un difensore con la sfera bloccata in tuffo da Romano. Poco da segnalare nella successiva fase del match, durante la quale il Paternò non concede nulla alla Messana. Al 21' Micoli conclude dal limite, ma non inquadra lo specchio. I rossazzurri raddoppiano (40') grazie al colpo di testa di Panarello sul cross da fermo di Valenca. È l'episodio che chiude - di fatto - la contesa con qualche minuto d'anticipo rispetto al triplice fischio.

Messana-Paternò 0-2

Marcatori: 4' Sangare; 40' st Panarello.

Messana: Sanneh, Farfaglia, D'Agostino, Gargiulo (42' st Gennaro), Isaia, Amante, Misiti (6' st Pantano), Calcagno (27' st Tiralongo), D'Amico (31' st Villareal), Cafarella, Bonasera (27' st Ginagò). A disp.: Lima, Foti, Viscuso e Romeo. All. Francesco Tudisco.

Paternò: Romano, Messina, Godino, Valenca, Panarello, Intzidis, Sangarè, Greco, Micoli, Belluso (38' st Fratantonio), Asero. A disp.: Cariolano, Napoli, Ecora, Lo Monaco, Caruso, Palumbo, Di Stefano, Baldeh. All. Filippo Raciti.

Arbitro: Azzolina di Ragusa (Piraino di Palermo e Butticè di Trapani).

Note: sono stai ammoniti: Calcagno, Sangarè, Gargiulo, Belluso, Isaia e Panarello. Recupero: 2' e 4'.