Eccellenza, Viagrande battuto in casa per 2-1 dal Carlentini

Quarto ko consecutivo per il Viagrande, superato in rimonta (2-1) dal Carlentini nella quinta giornata del campionato d’Eccellenza. Gli etnei non sono riusciti, quindi, a cancellare lo zero nella classifica del girone B.

Il gol del vantaggio del sempre prolifico Castelli viene difeso solo fino all'intervallo con il Carlentini, che, nella ripresa, prende possesso della trequarti campo, siglando l’uno-due che decide la partita. Per gli ospiti a bersaglio D’Arrigo (7’) e Scapellato (21’). Come sta accadendo spesso, buona prestazione nei primi 45’ minuti di Boccaccio e compagni, che dopo il gol del pari avversario hanno accusato un vistoso calo, soprattutto dal punto di vista psicologico, non riuscendo più a creare azioni da gol rilevanti.

Laconico il commento post-gara del tecnico viagrandese Maurizio Anastasi. “Credo che questa serie di sconfitte consecutive incida sul nostro rendimento. Riusciamo a far bene nel primo tempo e spesso andiamo in vantaggio. Purtroppo, dopo aver trovato la via della rete, ci blocchiamo, favorendo il ritorno dei rivali di turno. Di fronte alle difficoltà occorre avere la forza di reagire, capire i motivi di questa paura che ci attanaglia e trovare le soluzioni più adatte per superare questo periodo complicato”.