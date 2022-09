Eccellenza, Città di Acicatena pronto per il debutto contro il Modica

Vigilia di campionato per il Città di Acicatena, che affronterà domenica (inizio ore 15.30), al "Polivalente", il Modica. Il tecnico catenota Eugenio Lu Vito ha parlato di come i suoi ragazzi si siano preparati in settimana e che insegnamento ha tratto il gruppo dalla positiva trasferta di Coppa Italia contro la Leonzio:

"La squadra ha lavorato bene con grande impegno e concentrazione, consapevole che c'è tanto da migliorare e occorrerà sempre massimo impegno durante le sedute settimanali. Il match di Coppa ci ha fatto capire che dobbiamo imparare a credere di più nelle nostre potenzialità, perché nel momento in cui abbiamo iniziato a farlo, è arrivato il pareggio e potevamo anche passare in vantaggio”. L’allenatore si è soffermato, inoltre, su cosa si aspetta dalla sfida contro la compagine iblea: "Il Modica è un’armata costruita per vincere il torneo, noi un’umile formazione, che lotterà per la salvezza e, in questi casi, per portare il risultato a casa devi dare tutto quello che hai dentro, buttando il cuore oltre l’ostacolo. Il risultato finale sarà una logica conseguenza della prestazione”.