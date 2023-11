Eccellenza, l'Fc Misterbianco indende fare lo sgambetto al Modica

L'Fc Misterbianco vuole fare domenica lo sgambetto al quotato Modica nella terz'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Eccellenza, in programma sabato (inizio ore 14.30) a Ragalna. Nella presentazione dell'importante match, il tecnico degli etnei Gaetano Di Mauro si è soffermato, però, sul alcuni episodi del derby contro l'Atletico Catania 1994, terminato a reti inviolate. “C'erano sue rigori solari a nostro favore, che le telecamere, posizionate in campo, possono certificare. Come del resto la discutibile direzione arbitrale ed una inspiegabile decisione dell’assistente di linea, che ha deciso di espellermi, posizionato a 90 metri dal sottoscritto, mentre parlavo con la panchina avversaria. Impossibile trovare motivazioni. Cinque palle-gol, inoltre, e due punti persi in sostanza".

In merito alla prossima sfida: "Troveremo il Modica, corazzata e squadra agguerrita. Pippo Strano è un lusso per la categoria, che sa il fatto suo. Mi ha visto crescere calcisticamente e rappresenta un onore e una gratificazione per me affrontarlo come rivale. Ci mancherà Fabrizio Scapellato, ma speriamo di recuperare qualche infortunato. Ci presenteremo per vincere, come sempre, facendo la nostra onesta partita e sono convinto che ce la giocheremo senza sfigurare, com'è sempre accaduto sinora. Proveremo a trarre il massimo da questi ultimi 270’: dopo il Modica, affronteremo negli scontri diretti Messana fuori e Mazzarrone dentro, speriamo in quest’ultimo caso al “Valentino Mazzola”, che ci dicono possa essere riconsegnato il 15 dicembre. Un fattore penalizzante, perché di fatto ci ha costretto a girovagare per mesi”.