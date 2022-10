Eccellenza, Città di Acicatena atteso dalla trasferta di Milazzo

Dopo il pareggio casalingo contro il Palazzolo ed una settimana di sosta, il Città di Acicatena affronterà domenica in trasferta il Milazzo. Il tecnico dei catenoti Eugenio Lu Vito parla di come la sua squadra ha lavorato in questo periodo: "Il gruppo sta bene e continua nella crescita individuale e collettiva. I giovani, che sono la nostra anima avendo una rosa prettamente formata da ragazzi, continuano a crescere a vista d’occhio e i grandi stanno contribuendo ad indirizzarli sulla strada giusta, quella del sacrificio e del duro lavoro”. L'allenatore poi si sofferma sull'ultimo acquisto De Vries e in generale sul reparto avanzato.

"L’acquisto di De Vries ovviamente può dare un peso maggiore e un’opzione in più alle nostre scelte nel reparto offensivo, dove i numeri parlano più delle parole”. Conclusione dedicata al prossimo avversario e l'approccio che dovranno avere i suoi giocatori alla partita: “Il Milazzo, nonostante sia una formazione ripescata, è allenata molto bene ed è una società storica, che c’entra poco con queste categorie. Ha, inoltre, una bellissima tifoseria sempre presente e sono sicuro che sarà una grande giornata di sport, perché quando vedo sostenitori ed appassionati allo stadio, di qualsiasi fede calcistica, vanno sempre onorati e rispettati”.