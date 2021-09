"Il Giarre è pronto per l’esordio" parola di Panebianco e Brunetti

Il Giarre, matricola molto attesa della serie D, si appresta a conoscere l’avversaria domenica di Coppa Italia e chi affronterà, invece, il 19 settembre nella prima giornata di campionato. Il gruppo si sta continuando ad allenare, intanto, con il massimo impegno agli ordini del tecnico Gaspare Cacciola.

Negli ultimi giorni, hanno parlato i laterali di difesa Antonio Panebianco e Angelo Brunetti, entrambi ex FC Messina, squadra con la quale hanno vinto, l’anno scorso, i playoff del girone I dopo aver chiuso la regular season al secondo posto alle spalle dell’Acr Messina.

“E’ iniziata una settimana molto importante, domenica dovremmo esordire in Coppa Italia e noi ci stiamo preparando al meglio - queste le prime parole di Panebianco -. Al Giarre ho trovato uno staff preparato, un gruppo unito e tanti leader che aiutano sia i grandi che i più piccoli. Ce la metterò tutta e appena il mister lo vorrà avrà la mia massima concentrazione, grinta e la mia disponibilità a servizio della squadra”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Brunetti: “Si è creato un gruppo fantastico, sia dentro che fuori dal campo. Ci lasciamo alle spalle un periodo nel quale abbiamo accumulato pesanti carichi di lavoro e ci avviciniamo al debutto ufficiale. Siamo pronti e non vediamo l’ora che inizi questa stagione. Per me sarà la quarta annata in D e in questo girone da sempre molto difficile. Dovremo affrontarlo con lo spirito giusto, con sacrificio ed impegno, ma sono sicuro che la squadra sarà in grado di farlo”.