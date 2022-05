Giarre qualificato con gli Allievi, la Juniores sfida l’Acireale

Il Giarre ha vinto la finale playoff del girone D Under 17. A Calatabiano, la squadra guidata in panchina dal carismatico Giuseppe Gulisano si è imposta per 3-2 sulla Jonica, qualificandosi, così, per la fase propriamente regionale della categoria, assieme al Città di Taormina. La partita è stata combattuta e palpitante fino al triplice fischio. I gialloblù sono andati a segno con Vezzosi, Buglisi e Martino, mentre i gol dei santateresini portano le firme di Goinden e Informante. Per fortuna soltanto grande paura per il portiere della Jonica Lorenzo Santoro, che, a seguito di uno scontro fortuito, ha rimediato una brutta botta ed è stato trasferito, dopo l’intervento del 118, in ospedale per gli opportuni accertamenti. La Tac di controllo non ha evidenziato problematiche ed il giovane calciatore ha potuto fare rientro a casa.

Nel sorteggio, effettuato nella sede della Lnd Sicilia a Ficarazzi, il Giarre è stato inserito nel triangolare D con Academy Katane e Licata, che scatterà mercoledì. Domenica (ore 16.30) toccherà, invece, all’Under 19 sfidare, al Comunale di Zafferana Etnea, l’Acireale in gara secca ad eliminazione diretta del torneo riservato ai club di serie D.