Serie D, Giarre sugli scudi con la squadra Juniores

La Juniores del Giarre non sta tradendo le attese, come confermano le sei vittorie conquistate dai gialloblù in altrettante partite disputate. Adesso il campionato è fermo a causa della pandemia e dovrebbe riprendere a fine mese. Lo stop forzato ha permesso al tecnico Michele Granata di tracciare un mini bilancio della prima parte di stagione

“La programmazione e l’approccio verso la seconda parte della stagione non cambia, anche se il torneo è attualmente sospeso. Il Giarre, militando in serie D, ha acquisito di diritto il passaggio alla fase finale Under 19, quindi siamo pronti e fiduciosi per il prosieguo dell'annata. Sono soddisfatto del girone d’andata e dell’atteggiamento mostrato dal gruppo in tutte le gare. Dal ritorno, mi attendo conferme in termini di prestazioni oltre che di risultati. L’obiettivo principale è quello di portare in alto il nome del Giarre e non secondariamente quello di fare emergere i ragazzi, per far sì che qualcuno di loro possa essere convocato in prima squadra, com’è già accaduto con Damiano Patanè e Leonardo Previtera.

Nella fase regionale, incontreremo formazioni che hanno un’ossatura diversa rispetto a quelle che affrontiamo tuttora. Potranno ambire ad un ruolo da protagonista il Trapani, il Sant’Agata e nondimeno Paternò, Biancavilla ed Acireale. I calciatori, nonostante molti non siano nati a Giarre, hanno un forte senso di appartenenza per questi colori e lo dimostrano in ogni seduta d’allenamento. Assieme al mio vice Francesco Strano, abbiamo optato per proseguire la regolare attività anche nel periodo delle feste natalizie, allenandoci tre volte a settimana. Adesso attendiamo future disposizioni con l’auspicio che il Covid-19 allenti la morsa e ci faccia regolarmente tornare a giocare”.