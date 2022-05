L’Under 19 del Biancavilla si regala la finale regionale di categoria

In una stagione avara di soddisfazione per il Biancavilla nel campionato di serie D, il club gialloblù si regala un sorriso con la squadra Under 19, che ha conquistato la qualificazione alla finale regionale contro il Licata, in programma pomeriggio lunedì allo stadio “Orazio Raiti”.

La formazione allenata Concetto D'Agata ed Antonio Cantarella ha eliminato, in quel di Zafferana Etnea, in semifinale l’Acireale ai rigori (4-3) dopo che i tempi regolamentari erano terminato sul punteggio di 1-1. Il match è stato combattuto fin dai primi minuti, con le squadre che hanno sfruttato ogni centimetro del campo per avere la meglio sull'avversario. Sono i granata a passare in vantaggio, ma con tenacia i gialloblù riescono a riportare il risultato in equilibrio, merito del penalty trasformato da Di Stefano. La partita, delle più toste ed equilibrate, si decide – come detto nella “lotteria” dagli undici metri, che vede i giovani del Biancavilla prevalere sui pari-età granata, ai quali va, comunque, un grosso plauso per l’impegno profuso ed il piacevole gioco espresso. Nell'altro match in programma, il Licata ha avuto ragio di misura (1-0) sul combattivo Trapani.