Giovanile, continua a vincere l’Under 17 del Mazzarrone

Continua a vincere l’Under 17 del Mazzarrone, già matematicamente campione provinciale nel girone di Ragusa. L'ennesima affermazione (6-0) è arrivata a Scicli, frutto di un’impeccabile prestazione. Per il tecnico Peppe Salonia, che è anche responsabile del settore giovanile, una gioia immensa al termine di un anno difficile: "Un altro tassello che va ad inserirsi in una stagione da incorniciare, dopo il successo nel campionato della Juniores anche gli Allievi hanno festeggiato. Siamo felicissimi di tutto questo, ma la nostra soddisfazione più grande è quella di avere ragazzi del 2005-06 di prospettiva, prova ne è che molti di loro sono stati spesso aggregati alla prima squadra. Questo ci fa ben sperare per il futuro. Vincere non è mai facile soprattutto per Mazzarrone e perché era il primo anno. Ringrazio i giovani atleti e, in particolare, il mister Raffaele Monaco, che mi ha aiutato nella gestione dei gruppi Under 19 e 17".