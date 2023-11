Il Catania vince il derby Under 17 in casa del Messina 

Serie C Girone C

Il Catania si è aggiudicato per 2-0 il derby siciliano contro il Messina, valido per la 9^ giornata del campionato nazionale Under 17 di calcio. Avvio di gara abbastanza equilibrato a “L’ambiente Stadium”. Gli etnei appaiono più intraprendenti in attacco, ma falliscono un rigore e colpiscono una traversa. Sull'altro fronte, si fanno vedere gli ispirati Dell’Edera e Viola. Si va all'intervallo con il punteggio fermo sullo 0-0 iniziale.

Ospiti in vantaggio al 13′ della ripresa, quando la punizione di Parco pesca in area Ciniero, che di testa insacca la sfera. Il gol incassato scuote i giallorossi, che sfiorano il pareggio con Dell’Edera, Viola e Catalfamo, quest’ultimo autore di una conclusione da fermo dal limite che chiama D’Agata alla super parata. In pieno recupero, prolungato dall'arbitro fino al 52' per un infortunio, Mannino raddoppia tra le proteste locali per un possibile fuorigioco. Il Catania ha messo, così, in cassaforte tre punti preziosi per classifica e morale.