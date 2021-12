Giovanile, le squadre del Giarre sugli scudi nei campionati regionali

Il settore giovanile del Giarre ha ottenuto brillanti risultati nello scorso weekend, a conferma del buon lavoro portato avanti dal club gialloblù. L’Under 19 ha piegato la tenace resistenza del Calcio Lavinaio 2011, imponendosi per 2-1 con i gol di D’Anna e Fiera. “I ragazzi hanno dimostrato, ancora una volta, grande spirito, nonostante le difficoltà che stiamo attraversando, con cinque elementi fuori per problemi fisici – dichiara il tecnico Michele Granata -. Sono orgoglioso di allenare questo splendido gruppo che fa dell’unione, sia dentro che fuori dal campo, il suo punto di forza. Dobbiamo ancora crescere, ma le quattro vittorie su altrettante partite fanno ben sperare. Il merito è dei calciatori, che, con tanti sacrifici si allenano, viaggiano, lavorano a testa bassa e danno tutto per i colori che amano”.

Strepitosa rimonta della formazione Under 15 guidata in panchina da Andrea Suriano, che, sotto di tre reti (1-4) contro il Città di Taormina ed in dieci per l’espulsione di Privitera, è riuscita a pareggiare per 4-4 grazie alla tripletta del talentuoso Salvo Di Stefano (già a 6 realizzazioni stagionali) e al centro di Quiescente. Completa il quadro l’importante affermazione (2-1) dell’Under 17 nell’atteso derby d’alta quota con la Jonia Riposto firmata Contino e Papotto.