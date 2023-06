“Insieme per l’Emilia Romagna”, il calcio acese fa la sua parte   

Tutti al PalaVolcan hanno partecipanto a “Insieme per l’Emilia Romagna”. L’evento in favore dei territori colpiti dalla recente alluvione, organizzato dal comitato di Acireale del Csi, dalla Scandura Fitness, dalla Caritas Diocesana e dalla Pastorale Giovanile per Sport Turismo e Tempo Libero, ha coinvolto anche alcuni dei maggiori rappresentanti del calcio acese, vecchie e glorie e attuali e protagonisti.

Con Giovanni Di Mauro ed Enrico Strano, nuovi proprietari dell’Acireale, sono scesi in campo lo storico capitano Sorbello e poi Infantino, Di Dio, Nuccio, Favi, Lo Giudice, Caramel, l’allenatore Foti e i più recenti Gambuzza e Savanarola. Tra gol e sorrisi, è stato centrato l’obiettivo prefissato alla vigilia di raccogliere fondi destinati in parte a Caritas e Csi per il ripristino di attrezzature, materiali e impianti sportivi degli oratori.