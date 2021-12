Gli auguri di Buon Natale del presidente della LND Sicilia Sandro Morgana

Abbiamo ricevuto in redazione e pubblichiamo gli auguri di Buon Natale del presidente del comitato regionale della LND Sicilia Sandro Morgana. “Un lavoro di squadra richiede un augurio generale e un ringraziamento speciale a tutti quelli che sono parte di questa straordinaria avventura”. È stato un discorso accorato, appassionato e sentito quello pronunciato dal presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana. Nella sede regionale di Ficarazzi nel tradizionale brindisi natalizio, il massimo dirigente del calcio siciliano ha passato in rassegna un anno di lavoro (cominciato l’8 gennaio scorso con la sua elezione).

L’aumento delle compagini, il rinnovato entusiasmo, la ripresa, il rispetto rigido dei protocolli sanitari, il capillare lavoro delle delegazioni territoriali e dei comparti di settore regionali, la voglia di gettarsi alle spalle un periodo difficile e irto di ostacoli hanno fatto sinora la differenza. “Le 150 squadre – confessa Morgana - in Terza Categoria, la ripresa di tutta l’attività giovanile, la sinergia completa sulle decisioni e le scelte del Consiglio Direttivo sono dati inconfutabili. Sinora tutto è stato votato all’unanimità. Ho voluto ringraziare tutte le componenti della macchina della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia. Tutti, nessuno escluso.

Perché ho voluto trasmettere il senso di riconoscenza per l’affetto e per la passione che mettono sul lavoro. A loro dico grazie e li ho invitati a non mollare perché ci aspettano anni di sfide, di idee e di progetti da realizzare”. All’augurio natalizio ha presenziato anche il presidente onorario della LND regionale Santino Lo Presti, che ha ricordato l’importanza della ripresa dell’attività e le numerose sfide che attendono il calcio in Italia. Il sindaco di Ficarazzi Paolo Martorana ha ribadito, invece, la costante sinergia con la Lega.