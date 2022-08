Tempo di calendari per i campionati di Eccellenza e Promozione  

Saranno resi noti venerdì mattina i calendari dei campionati siciliani di Eccellenza e Promozione, che scatteranno poi domenica 4 settembre, con i soliti anticipi in programma sabato 3. In un primo momento, la LND Sicilia aveva pensato di organizzare nell’occasione un evento di presentazione, che è, però, saltato “per evitare pericolosi assembramenti, che potrebbero determinare problematicità per tutti noi”, così si legge nella nota del Comitato Regionale FIGC presieduto da Sandro Morgana.

Mancano, quindi, poche ore e le società di Eccellenza e Promozione conosceranno il loro cammino stagionale e tutte le inerenti date. Intanto, nel prossimo weekend le squadre scenderanno in campo per il primo turno di Coppa Italia, che servirà, soprattutto, per testare le potenzialità dei vari organici e la loro attuale condizione atletica.