Cresce l’attesa del Mazzarrone per il possibile salto in Eccellenza

E’ iniziata una settimana importante per il Mazzarrone. Lunedì ha preso il via, allo stadio “Comunale”, la preparazione atletica della squadra allenata da Samuele Costanzo, che aspetta di conoscere il campionato al quale parteciperà. Com’è noto, la società presieduta da Giovanni Modica ha regolarmente depositato, lo scorso 25 luglio, la domanda di ammissione al torneo di Eccellenza, per la quale si attende di conoscere l’esito, che dovrebbe arrivare entro mercoledì.

Stabilita la categoria di appartenenza, anche il progetto della società, che fino ad oggi ha lavorato a fari spenti, assumerà un indirizzo più definito in chiave mercato. “Non ci resta, dunque, che attendere qualche altro giorno – si legge nella pagina Facebook del club -, ma, nel frattempo, si è cominciato a faticare per approcciare, nel migliore dei modi, ai primi impegni ufficiali della stagione ormai alle porte. Qualunque sia la categoria, il Mazzarrone risponderà presente!”.