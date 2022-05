La nazionale siciliana del ct Giovanni Marchese debutta a Mazara del Vallo

È “Antudo Cup” il nome del trofeo che vedrà sfidarsi, per la prima volta, la Nazionale di calcio siciliana e quella sarda, nella partita che rappresenterà l’esordio assoluto della Sicilia F.A., nonché il ritorno sul campo internazionale della Sardegna dopo la sfida contro la Corsica del 2019. Il progetto punta, infatti, a coinvolgere nelle future edizioni altre nazioni senza stato, continuando il percorso iniziato con il "Trofeo Simon Mossa" tra Sardegna e Corsica nel 2019. A mettere a disposizione il campo sarà il Comune di Mazara del Vallo. Il 10 giugno, con fischio di inizio alle 18:45, le due nazionali si incontreranno allo stadio “Nino Vaccara”. Per la Sicilia FA, guidata dal commissario tecnico Giovanni Marchese, sono previste convocazioni da diverse squadre che hanno dato il nulla osta, dalla serie B all’Eccellenza. I raduni prima dell’esordio si svolgeranno l’1 giugno a Mazara del Vallo e il 3 giugno a Taormina. La Sardegna invece è già scesa in campo in un amichevole di preparazione contro il Torpè.

“Siamo felici di esordire a Mazara del Vallo, città che fa da ponte tra Europa ed Africa, e pertanto ringraziamo il comune e la Mazarese per aver sposato l’iniziativa. Dopo due anni di impegno costitutivo, la Nazionale Siciliana sarà concretamente realtà sul campo da gioco, un traguardo che sappiamo essere stato a lungo atteso da tanti siciliani in patria e all’estero”, ha dichiarato Salvatore Mangano, presidente Sicilia F.A. I biglietti per la partita saranno disponibili in prevendita al prezzo di 7 euro, mentre al botteghino a 10 euro. Ingresso gratuito per i minori di 12 anni.