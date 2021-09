Città di Viagrande e Acicatena passano il turno in Coppa Italia Eccellenza

Le partite di ritorno del primo turno di Coppa Italia d’Eccellenza hanno promosso: Città di Viagrande, Acicatena, Città di Taormina, Carlentini, Igea, Real Siracusa Belvedere, Siracusa e Ragusa.

Bis del Città di Viagrande nel derby contro l’Aci Sant’Antonio propiziato dai gol di Castelli, Boccaccio e Cerasuolo, che hanno vanificato il sussulto di Maccarrone. Blitz del Real Siracusa Belvedere ai danni del Palazzolo firmato Quarta. Tutto facile per l’Acicatena contro l’Atletico Catania, rimasto nuovamente con soli 6 uomini al 45’. Nel primo “accademico” tempo, a segno per il 6-0 dell’Acicatena: Tomarchio (doppietta), Aleo, Caratuozzolo, Bonaventura e Platania.

Successo in rimonta del Carlentini sul campo dell’Fc Leonzio: dopo l’illusorio vantaggio dei padroni di casa siglato da Milizia, le reti di Carbonaro e Scapellato hanno ribaltato il risultato. Convincente prova dell’ambizioso Città di Siracusa, che si è imposto, al “De Simone”, sul Santa Croce per 3-1 (marcatori aretusei Montagno 2 e Melluzzo, ospiti a bersaglio, nel finale, con Incatasciato). La doppietta dello scatenato Pavisch ha permesso all’Igea di superare l’ostacolo Nebros, mentre è bastata l’invenzione di Petrullo al Città di Taormina per aggiudicarsi, sul sintetico del “Bacigalupo”, l’equilibrato match con la combattiva Jonica. Ha passato il turno senza giocare, infine, il Ragusa per la rinuncia della Virtus Ispica.

Risultati

Aci Sant’Antonio-Città di Viagrande 1-3 (and. 0-2)

Atletico Catania-Acicatena 0-6 (sospesa dopo 45' per inferiorità numerica della squadra locale - and. 0-6)

Città di Taormina-Jonica 1-0 (and. 1-1)

Fc Leonzio-Carlentini 1-2 (and. 2-3)

Nebros-Igea 0-2 (and. 1-1)

Palazzolo-Real Siracusa Belvedere 0-1 (and. 0-0)

Siracusa-Santa Croce 3-1 (and. 1-0)

Virtus Ispica-Ragusa – per rinuncia della squadra locale