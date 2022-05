Mondo studentesco, presentato il “12° Trofeo Antonio Di Piazza”    

La dodicesima edizione del trofeo “Antonio Di Piazza” è stata presentata nella sala conferenze dell’Istituto Alberghiero “K. Wojtyla” di Catania. L’evento – che si svolgerà a Catania e Palermo nella fase di qualificazione nei giorni 25 e 27 maggio – è organizzato dalla scuola catanese in collaborazione con lo Csain. La manifestazione prevede due fasi provinciali, che, data l’ancora mutevole situazione epidemiologica, si svolgeranno a numero chiuso, per cui per la Provincia di Catania saranno ammesse a partecipare le prime sei scuole o istituti iscritti per la scuola secondaria di I grado e i primi sei per la secondaria di II grado, cui seguirà la finale regionale, alla quale parteciperanno la prime classificate della secondaria di I e II grado di ciascuna provincia. L’ultimo atto avrà luogo nel centro sportivo “Le Siepi” di Palermo.

Alla presentazione ufficiale sono intervenuti il dirigente scolastico dell’alberghiero “Wojtyla”, Daniela Di Piazza, che ha ricordato la figura del fratello Antonio Di Piazza, scomparso prematuramente, professore e grande educatore, che ha dato un forte contributo nello “sport a scuola, coinvolgendo con passione i “suoi ragazzi” dello Zen di Palermo, all’I.C. “G. Falcone” dove insegnava”. Il torneo segue e condivide quello che è stato sempre il suo credo educativo e formativo, cioè che attraverso lo sport di squadra si favoriscono comportamenti improntati alla legalità e alla prevenzione del bullismo imparando a “star bene insieme”. L’iniziativa valorizza le valenze formative di cui è mediatore lo sport attraverso una sana competizione, unitamente a un implicito messaggio educativo a favore di un tifo sano negli stadi, per la promozione dell’attività motoria, deputata al benessere della persona. Lo Csain avrà un ruolo pregnante nell’organizzazione dell’evento. Oltre a fornire tutto l’assetto arbitrale l’ente di promozione sportiva conferma ancora una volta di essere vicino al mondo della scuola, una delle “agenzie” educative più importanti insieme con la famiglia e lo sport. Presenti il vice presidente vicario Salvo Spinella, il presidente regionale Raffaele Marcoccio e il responsabile del settore calcio Giuseppe Lombardo. Il professore Carmelo Crispi, referente e coordinatore del dipartimento di Scienze motorie, ha illustrato tutti gli aspetti relativi al regolamento.