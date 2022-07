Prima Categoria, Alfio Barbagallo torna come diesse al Città di Belpasso

Un raduno allo stadio “Nuccio Marino”, dedicato ai giovani attraverso uno stage, ha rappresentato per il Città di Belpasso l’occasione per un primissimo approccio tra dirigenza e tecnici. La stagione agonistica sarà imperniata su due fronti, quello della prima squadra, che milita in Prima Categoria, ed il vivaio. Vi sarà anche la formazione Juniores: a guidarla Massimiliano Nicoloso, mister con trascorsi nel campo degli Under, un settore a cui mira da sempre il club rossoverde. Il tutto sotto gli occhi del confermato trainer Mimmo Ferruccio e del suo staff, che si pone in linea di continuità col recente passato: Enrico Pensabene preparatore dei portieri, Alfredo Messina viceallenatore.

La novità, un ritorno per la verità, risponde al nome di Alfio Barbagallo. Allenatore di polso e profondo conoscitore del calcio dilettantistico siciliano, fa rientro stavolta da direttore sportivo, dopo aver guidato la compagine etnea nell'annata 2020-‘21. A lui il compito di mediatore tra componenti dell’organico, comparto tecnico e dirigenza, compatta, consolidata e confermata in blocco, a partire dal presidente Paolo Conte, e costituita dai vicepresidenti Tuccio Vespertino, Nino Bellia e Antonio Tocra, dal direttore generale Riccardo Lo Castro e dai dirigenti Anthony Leonardi, Mario Bellavista e Nuccio Pulvirenti. “Al di là del ruolo di ds, mi ritengo una figura che può collaborare per la crescita di questo club. A due anni dalla nascita ha costruito un cammino significativo – dichiara Barbagallo-. La nostra intenzione è di migliorarlo con il raggiungimento di posizioni di classifica di prestigio, dopo aver sfiorato i playoff nella scorsa primavera, ma anche centrando l’obiettivo giovani. Lo stage che abbiamo effettuato, oltre a rispettare la regola dell’impiego 2004 dettata dalla Figc, è un modo per rimanere in linea di continuità con i piani societari”. Differenze rispetto a quando ho allenato questo club? “Sicuramente adesso può vantare più ricchezza di contenuti e risorse umane, elementi che ci consentono di compiere un salto di maturità”.