Torna il calcio a Giarre, Akron iscritta in Prima Categoria

Ritorna il calcio a Giarre. La nuova proprietà guidata dal presidente Massimo Santoro e dal vicepresidente Mario Romeo ha ricollocato il titolo dell’Akron Savoca e parteciperà al campionato di Prima Categoria 2023/2024 con il nome Akron Giarre. Il club intende basare le fondamenta su un progetto serio, ambizioso e che avrà l’obiettivo di fare bene fin da questa stagione e in prospettiva futura tramite l’affiliazione con la Jonia Calcio presieduta da Giuseppe Leotta.

Queste le prime parole del presidente e del vicepresidente: “Siamo felici e orgogliosi di riportare il calcio a Giarre dopo un anno di assenza. Abbiamo grande consapevolezza del prestigio di questi colori e proprio per ciò chiederemo ai giocatori non soltanto di sudare la maglia ogni allenamento, ogni partita, ma, soprattutto, di avere senso di appartenenza, che cercheremo di far rivivere ai numerosi tifosi, che invitiamo calorosamente a sostenerci in questo percorso di rinascita. Abbiamo già avuto proficui contatti con l’Amministrazione comunale attraverso l’Assessore allo Sport Giuseppe Cavallaro, che ci ha dimostrato vicinanza e sostegno, mettendosi in prima linea per riportare il calcio in città. Avremo il piacere di illustrare il nostro piano sportivo in una conferenza stampa, nella quale sarà presente anche l’Amministrazione comunale”.

La pagina facebook dell'Akron Giarre: https://www.facebook.com/akrongiarre