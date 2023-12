Promozione, Gianluca Arciprete è il nuovo allenatore dell'Aci e Galatea

Girone C

Gianluca Arciprete è il nuovo tenico dell'Aci e Galatea, sulla cui panchina ha debuttato nel match interno contro la Valdinisi, terminato a reti inviolate. La dirigenza ha uffcilizzato il suo incarico tramite un comunicato stampa. Arciprete ha iniziato la carriera come vice con il Giarre in Promozione, vincendo il torneo, ed Eccellenza e successivamente al Paternò. E' stato poi il "primo" allenatore del Real Aci in Promozione nella stagione 2019/20, nella quale ha condotto la formazione granata ad un brillante ottavo posto. Ha guidato, inoltre, il Lavinaio, sempre nella stessa categoria.

L'Aci Galatea occupa attualmente il sesto posto in classifica, assieme a Villarosa San Sebastiano e Sant'Alessio, con 15 punti all'attivo, conquistati in 11 giornate, frutto di 3 vittorie e 6 pareggi a fronte di 2 sole sconfitte (10 i gol realizzati, 11 quelli incassati). Nel prossimo turno, penultimo del girone d'andata, gli acesi renderanno visita ala Villarosa San Sebastiano.