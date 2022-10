Promozione, il Città di Sant’Antonio esulta contro la Valdinisi

Il Città di Aci Sant’Antonio ha conquistato un prezioso successo per 1-0 nel match interno contro la Valdinisi, valido per la 4^ giornata del campionato di Promozione (girone C). Partita combattuta con entrambe le squadre attente a non concedere spazi alle ripartenze dei rivali, mostrando tatticamente rispetto reciproco. Al 20’ il palo nega il gol al colpo di testa di Marraffino. Scampato il pericolo, la compagine ionica si dimostra ben messa in campo e controlla le fiammate dei padroni di casa senza correre ulteriori rischi.

Stesso copione nella ripresa fino al 28’, quando l’arbitro ravvisa un tocco di mano in area degli ospiti e fischia il rigore. Si incarica della trasformazione Marraffino, Simoni gli respinge la battuta, ma lo stesso attaccante locale recupera il pallone e lo insacca alle spalle del portiere. Nel finale, episodio dubbio sull’altro fronte. Augliera, lanciato a rete, viene fermato fallosamente da Militello (espulso) nei pressi del limite, per il direttore di gara è, però, fuori e non assegna il penalty alla Valdinisi.

Città di Aci Sant’Antonio-Valdinisi 1-0

Marcatore: 29’ st Marraffino.

Città di Aci Sant’Antonio: Militello, Lopez, Moschella, Gallo, Bella (20’ st Di Rienzo), Sanfilippo, Di Mauro, Sorbello (36’ st S. Lo Presti), Marraffino, M. Lo Presti, Magrì (40’ st Citriglia). All. Tanasi.

Valdinisi: Simoni, Balastro (38’ st Augliera), Rustica (14’ st Micalizzi), Herasymenko, Riposo, Filistad, Cintorrino (33’ st Ghartey), Gaeta, Cicala, Mazzullo, Scivolone (25’ st Romeo). All. Frazzica.

Arbitro: Montevergine di Ragusa.

Note: espulso Militello.