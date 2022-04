Promozione, Il Real Aci passa a Piazza Armerina e brinda all’Eccellenza

Il sogno dell’Eccellenza è diventato inebriante realtà per il Real Aci, che, superando per 3-1 a domicilio l’Armerina, ha vinto il campionato di Promozione (girone C). La prima chance del match è un’iniziativa in contropiede di Castelli, che salta due avversari e cerca di sfondare dal limite, ma non inquadra la porta. Il tiro a giro di Mongelli sfiora poi il palo alla sinistra del portiere. La spinta dei realini non si ferma, Castelli con una soluzione dalla distanza costringe Pandolfo alla difficile parata. È il preludio al gol: tentativo di Mongelli respinto con la sfera che finisce a Castelli, che controlla e al volo la insacca. Al 42’ nuovamente Castelli raccoglie un pallone appena dentro l’area e calcia all’angolino basso, battendo per la seconda volta Pandolfo.

Nella ripresa, prova a dimezzare le distanze l’Armerina con Alessandro, che conclude da posizione defilata, Vitale si oppone efficacemente di piede. Padroni di casa vicini alla rete al 10’, quando la botta di Amore colpisce il "legno" esterno. Gli ospiti spengono ogni tentativo di rimonta degli rivali (19') grazie al solito Castelli, che fa partire un’imparabile staffilata sotto l’incrocio. Il resto è pura accademia per il Real Aci, fatta eccezione per la rete finale dei locali siglata da Amore.

Armerina-Real Aci 1-3

Marcatori: 30’, 42’; 19’ st Castelli; 47’ st Amore.

Armerina: Pandolfo, Noto (20’ st D’Assaro), Lo Bartolo, Barbarotto (43’ Russo), Aka, Castellana (26’ st Avola), Alberti (30’ st Alessandro), Stivala (23’ st Sanyang), Adamo, Alessandro, Amore. A disp.: Conti, Avola, Sabally, Russo, Alessandro, Sanyang, D’Assaro.

Real Aci: Vitale, Faro, Pennisi, Campanella, Bozzanga (32’ st Merenda), C. Marino, De Carlo (30’ st Napoli), Licata, Mongelli (39’ st Maodda), L. Marino (39’ st Centamore), Castelli (20’ st Spartà). A disp.: Bellocchi, Tola, Spartà, Panassidi, Maodda, Centamore, Napoli, Merenda, Zagami. All. Marcello Manca.

Arbitro: Alessi di Palermo.