Promozione, l’Atletico Catania agguanta il Gela al “Zia Lisa”

E’ terminato sul punteggio di 1-1 il match Atletico Catania 1994-Gela, valido per la terza giornata del campionato di Promozione (girone D). Allo stadio “Zia Lisa”, ospiti in vantaggio all’8’, quando Scerra, su cross basso di Deoma, insacca la sfera. I biancazzurri cercano il raddoppio, peccando di precisione nelle conclusioni, mentre gli etnei hanno il merito di rimanere sempre in gara, combattendo con ardore su ogni pallone.

Copione immutato nella ripresa, ma al 20’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mongelli salta più in alto di tutti e di testa batte Pandolfo, ristabilendo, così, la parità. Nonostante i cambi ed i maggiori tentativi dei biancazzurri di trovare il gol vittoria, il risultato resta invariato fino al triplice fischio. Per i padroni di casa un punto di carattere e grinta, prezioso, soprattutto, per il morale.

Atletico Catania 1994-Gela 1-1

Marcatori: 8’ Scerra; 10’ st Mongelli.

Atletico 1994: Vitale, Spartà, Motta (1’ st Truscello), Ranno, Zagami, D’Arrigo, De Carlo (15’ st Borzì), Bozzanga (37’ st Mazzamuto), Mongelli, Grazioso (28’ st La Spina), Caruso (1’ st Orofino). All. Di Maria.

Gela: Pandolfo, Gulisano (45’ st Italiano), Riggio (45’ st Cosentino), Pira, Tuve, Minolfi, Fiore, Di Bartolo, Scerra, Floridia (34’ st Ascia), Deoma (14’ st Brasile). All. Fausciana.

Arbitro: Fortezza di Ragusa.