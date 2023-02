Promozione, l'Aci Sant'Antonio ingrana la "quarta" a Messina

Girone C

Promozione Sicilia Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Atletico Messina

L'Aci Sant'Antonio ha vinto e convinto sul campo dell'Atletico Messina, dove si è imposto con il punteggio di 4-0. Ospiti in vantaggio al primo affondo con Sanfilippo, che sfrutta cinicamente una disattenzione difensiva degli avversari per insaccare il pallone. Sfortunati i peloritani che potrebbero pareggiare, ma il tentativo di Brigandì viene fermato dalla traversa.

In avvio di ripresa, è Citriglia, autore di due ottimi interventi, a negare il gol a Libro e Liotta. Il clima si scalda in tribuna, mentre in campo l'Aci Sant'Antonio raddoppia grazie alla rete di Lo Presti. La successiva doppietta dello scatenato Marraffino chiude i conti. La compagine acese ha confermato di essere forte dal punto di vista tattico e della gestione della gara con alcune individulità di spicco, che fanno puntualmente la differenza nei momenti topici delle partite.

Atletico Messina-Città di Aci Sant'Antonio 0-4

Marcatori: 3’ Sanfilippo; 24’ Lo Presti; 27' st e 42' st Maraffino.

Atletico Messina: Previti, Gulletta (13' st Cappello), Campo, Cucinotta, Morabito (35' st Lembo), Bonsignore, Princi 5 (25' st Aloisi), Liotta 5 (25' st Capilli), Brigandì (9' st La Rocca), Bonanno, Libro 6. All. Furnari.

Città di Aci Sant’Antonino: Citriglia, Moschella, Dadone, Barbagallo, Maugeri (28' Lopez), Bella, Sanfilippo (40' st De Leonardis), Genovese (28' st Suriano), Lo Presti, Marraffino, Grassi (20' st Zappalà). All. Russo.

Arbitro: Arculeo di Catania.