Promozione, Fc Belpasso sconfitto a sorpresa dall’Atletico Messina

L’ambizioso Belpasso si è fatto sorprendere dall’Atletico Messina, perdendo per 2-0 la gara de “L’Ambiente stadium” per 2-0. Gli ospiti cercano di rendersi pericolosi in avvio di match e, dopo un gol annullato a Benfatto per posizione di fuorigioco, sfiorano il vantaggio con Bonaccorsi, che indugia troppo tutto solo davanti al portiere. Benfatto calcia, invece, alto (33’) da favorevole posizione. Al 39’ i padroni di casa sbloccano il punteggio grazie alla spettacolare conclusione mancina dal limite di Cucinotta, che indirizza la sfera in fondo al sacco.

In avvio di ripresa, il neo entrato Gulletta fallisce il raddoppio di testa da pochi passi. Gli atletisti sono bravi nel reggere l’urto degli avversari, senza correre particolari rischi, se si esclude il diagonale a lato di Bonaccorsi, che spreca il pallone del possibile pareggio. Nel recupero, repentina ripartenza dei peloritani, pallone sulla destra per Marco Libro, che scarta Colonna, proteso in disperata uscita, e chiude i conti. Pochi istanti dopo espulso Sottile.

Atletico Messina-Fc Belpasso 2-0

Marcatori: 39’ Cucinotta; 46’ st M. Libro.

Atletico Messina: Previti, Cucinotta, Campo, La Mantia, Morabito, Bonsignore, Princi (27’ st M. Libro), Calapaj (1’ st Gullletta), Gazzetta, Bonanno (35’ st Capilli), R. Libro (20’ st La Rocca). All. Peppe Furnari.

Fc Belpasso: Colonna, Milizia, Benfatto, Cannone (13’ st Valguarnera), Mascali (44’ st Sciacca), Rottella (13’ st Censabella), Strano, Condorelli, Bonaccorsi, Giuffrida, Sottile. All. Antonio Richichi.

Arbitro: Vallelunga di Palermo (Cascino e Iannazzo di Palermo).

Note: espulso al 47’ st Sottile.