Promozione, Rsc Riposto da applausi sul campo dell’Atletico Messina

Girone C

Promozione Sicilia Girone C

Netta affermazione (5-1) della Rsc Riposto sul campo dell’Atletico Messina. Gli ospiti hanno condotto con autorità il match, mentre i loro avversari non sono mai riusciti ad opporre una valida resistenza, pagando anche le tante assenze. Rsc Risposto in vantaggio al primo affondo. Tornitore si impossessa del pallone al limite sinistro dell’area e lo insacca con un angolato rasoterra. In contropiede, potrebbe concretizzarsi subito il raddoppio, ma Platania e compagni sbagliano sul più bello. Lo 0-2 giunge, comunque, al 28’, quando, su calcio d’angolo, la girata aerea di Nicotra infila Previti. Sei minuti dopo, lo scatenato Tornitore cala il tris.

In avvio di ripresa, l’esperto Emanuele realizza la quarta rete, mentre, sull’altro fronte, Riccardo Libro rende meno pesante il passivo con una spettacolare conclusione dalla distanza. Pure Condorelli, da poco subentrato a Platania, va a segno da lontano, facendo calare il sipario su una sfida a senso unico.

Atletico Messina-Rsc Riposto 1-5

Marcatori: 9’ e 34’ Tornitore; 28’ Nicotra; 6’ st Emanuele; 12’ st R. Libro; 22’ st Condorelli.

Atletico Messina: Previti, La Mantia, De Natale (20’ st Lembo), Capilli (28’ st Currò), Gulletta, Campo, Princi, Gazzetta, M. Libro (35’ st Gentile), Bonanno, R. Libro (16’ st Cassisi). All. Furnari.

Rsc Riposto: Cisterna, Papa, P. Pappalardo (23’ st Di Mauro), Nicotra (15’ st Cartellone), S. Pappalardo (25’ st Patanè), Salemi, Emanuele, Messina, Tornitore (7’ st Proietto), Leotta, Platania (14’ st Condorelli). All. Seminara.

Arbitro: Lazzara di Barcellona (Pennisi e Vinciguerra di Catania).