Promozione, cinquina del Belpasso ai danni della Don Bosco

Prestazione da incorniciare del Belpasso, che ha battuto con un perentorio 5-1 la Don Bosco 2000. Gara messa subito in discesa dai padroni di casa grazie al gol di Strano. Dumitrascu raddoppia al 13’. Sul 2-0 a sfavore, reazione degli ospiti, che dimezzano le distanze grazie al gol di Minacapelli, ma, nella ripresa, il Belpasso va altre tre volte a segno con Nicolosi e Strano, entrambi, alla fine, autori di doppiette.

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo degli etnei Santo Sciuto al termine dell’incontro: "La partita poteva sembrare facile sulla carta, ma queste sfide possono rivelarsi delle trappole, proprio per questo sono contento dei ragazzi per l'approccio che hanno avuto, la massima concentrazione mostrata e lo spirito battagliero con cui hanno giocato. Tutti fattori determinanti per il risultato". Sui nuovi acquisti schierati dal primo minuto, aggiunge: “Credo che il mercato sia stato ottimo, siamo soddisfatti di loro e si sono integrati benissimo col resto del gruppo, aiutando i compagni e dimostrando già grande spirito di squadra, come se fossero insieme da inizio stagione."

Belpasso-Don Bosco 5-1

Marcatori: 4’ e 13’ st Strano; 8’ Dumitrascu; 40’ Minacapelli; 8’ st e 32’ st Nicolosi.

Belpasso: Porto, Grasso, Caruso, Carbonaro (15’ st Siciliano), Amore (11’ st Perla), Aleo (28’ st Benfatto), Castagna (35’ st Palazzolo), Ricceri, Dumitrascu (16’ st Micalizzi), Nicolosi, Strano. All. Dantone.

Don Bosco: Barbera, Y. Ceesay (13’ st Minincleri) A. Ceesay, La Morella, Kante, Oliveri (40’ st Mililli), Donato (19’ st Datola), Falcone, Minacapelli (40’ st Falce), Suffia, Allegra. All. Sella.

Arbitro: Lo Presti di Messina.