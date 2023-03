Promozione, Catania San Pio X vittorioso nel derby con il Città di Calatabiano

Il Catania San Pio X ha conquistato l’intera posta in palio nell’atteso derby contro il Città di Calatabiano, imponendosi per 2-0. La vittoria proietta la squadra del direttore generale Sergio Franceschini ai playoff, mentre gli avversari dovranno ancora lottare per la salvezza. Inizio tattico con la fase di studio che si prolunga più del solito. Ospiti pericolosi sul tentativo di Dama, vanificato dall’ottimo intervento del portiere. Al 40’ rigore a favore dei locali, assegnato dall’arbitro per un atterramento in area. Indaco si incarica della trasformazione e porta in vantaggio il Catania San Pio X.

Nella ripresa, lo scatenato Indaco raddoppia, finalizzando l’assist di Valenti. Il Città di Calatabiano, preso per mano dall’onnipresente Boccaccio, reagisce orgogliosamente, ma i suoi attacchi peccano della necessaria mira e, così, il risultato resta immutato fino al triplice fischio del direttore di gara.

Catania San Pio X-Città Calatabiano 2-0

Marcatore: 40’ (rigore) e 8’ st Indaco.

Catania San Pio X: Romano, Oliveri, Valenti, Sanneh, Sipala, Patanè, Torrisi (15’ st Litteri), Sciuto (46’ st Scalia), N’Diaye (46’ st Talio), Cutore (30’ st Castelli), Indaco (20’ st La Spina). All. La Rosa.

Città di Calatabiano: Palermo, Prato (20’ st Spampinato), Di Bella (11’ st Farò), Borzì, Romeo, Boccaccio, La Piana, Napoli, Dama, Maccarrone (15’ st Palma), Binanti. All. Benedetto.

Arbitro: Fortezza di Ragusa.