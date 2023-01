Promozione, il Catania San Pio X batte in casa l’Fc Belpasso

Il Catania San Pio X si è aggiudicato per 3-2 l'atteso derby contro l’Fc Belpasso, valido per la 16^ giornata del campionato di Promozione (girone C). Prestazione incolore, quella fornita dalla squadra belpassese, che chiude la prima frazione di gioco in svantaggio (2-0) per doppietta dello scatenato Castelli. In avvio di partita, gli ospiti colpiscono una traversa e creano un’altra limpida occasione da rete, poi i locali prendono in mano le redini del gioco, finalizzando le occasioni avute.

In apertura di ripresa, Mahamdou allarga il gap in favore del Catania San Pio X. Gli uomini di mister Roberto Richichi reagiscono di impeto. Condorelli dimezza le distanze, poi Strano riapre la gara. A gravare sul tentativo di rimonta dei biancazzurri le espulsioni di Mascali e Condorelli, mentre tra i rivali è Sanneh a fare la doccia anticipata.

Catania San Pio X-Fc Belpasso 3-2

Marcatori: 20’ e 30’ Castelli; 5’ st Mahamdou; 16’ st Condorelli; 24’ st Strano

Catania San Pio: Romano, Oliveri, Valenti, Strano, Spampinato, Patané, Nobile (34’ st Sipala), Sanneh, Mahamdou, Castelli (33’ st Calarco), La Spina (24’ st Sciuto). A disposizione: Caspanello, Fiera, Cutore, Carbonaro, Litteri e Giuffrida. All. Luigi La Rosa.

Fc Belapasso: Colonna, Benfatto, Mascali, Milizia, Valguarnera (10’ st Rapisarda), Cannone, Strano, Tirri (10’ st Lupo), Condorelli, Sottile, Giuffrida. A disp.: Tripoli, Ricceri, Grasso, Racca, Fichera, Censabella, Milazzo. All. Antonio Richichi.

Arbitro: Campisi di Enna (Nigrelli di Barcellona P.G. e Di Franco di Palermo)

Note: espulsi Mascali, Condorelli e Sanneh.