Promozione, tre punti d’oro per il Catania San Pio X contro la Pro Mende

Il Catania San Pio X ha piegato per 1-0 la tenace resistenza della Pro Mende al termine di un match combattuto ed equilibrato, importante in ottica playoff. Gli ospiti sfiorano il vantaggio in avvio di partita, quando la conclusione di Cambia centra il palo. Gli etnei rispondono con alcuni insidiosi tentativi, che non sortiscono, però, l’effetto sperato.

Ad inizio ripresa, i padroni di casa cercano di pigiare il piede sull’acceleratore, peccando della necessaria lucidità. Al 20’ il gol che decide la sfida viene siglato da Strano, bravo nell’insaccare la sfera dopo un’ingenuità difensiva commessa dagli avversari. La Pro Mende non ci sta e va vicina al pareggio con il tiro di Arena dal limite, il pallone termina di poco sul fondo.

Catania San Pio X-Pro Mende 1-0

Marcatore: 20’ st Strano.

Catania San Pio X: Caspanello, Oliveri, Valenti, Strano (25’ st Y. Nobile), Spampinato, Patanè, Sciuto (41’ st Fiera), Carbonaro (26’ st M. Nobile), Ndiaye, Indaco (41’ st Giuffrida), Sanneh. All. La Rosa.

Pro Mende: Bucca (33’ st La Rosa), Longo, Di Stefano (14’ st Rotella), Milanese, Micalizzi, Genovese (14’ st Aloe), Cambria, Cipriano (33’ st Corso), Impalà (20’ st Rasà), Arena, Pagano. All. Cataldi.

Arbitro: Narcisi di Agrigento.