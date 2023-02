Promozione, il Catania San Pio X cala in tris al Sant’Alessio

Salgono ancora le quotazioni del Catania San Pio X, che ha battuto in casa il Sant’Alessio per 3-0, rispettando i pronostici favorevoli della vigilia e conquistando la quarta vittoria nelle ultime cinque partite disputate. Avvio di gara piacevole per merito delle squadre che si affrontano a viso aperto, evitando eccessivi tatticismi. Dopo alcuni tentativi insidiosi degli etnei, gli ospiti potrebbero passare in vantaggio al 35’, quando Ardizzone fallisce un penalty, parato da Romano.

Nella ripresa, i padroni di casa pigiano il piede sull’acceleratore e sbloccano il punteggio grazie alla punizione di N’Diaye, che diventa imparabile per una deviazione della barriera. Il raddoppio porta la firma dell’onnipresente Castelli, che finalizza una perfetta azione corale, partita dalla difesa. Le residue possibilità dei santalessesi di fare risultato si azzerano con l’espulsione di Musumeci ed il terzo gol degli avversari, messo a segno da Litteri su rigore.

Catania San Pio X-Sant’Alessio 3-0

Marcatori: 10’ st N’Diaye; 29’ st Castelli; 40’ st Litteri (rig.).

Catania San Pio X: Romano, Fiera, Valenti, Sciuto (18’ st Carbonaro), Patanè, Sipala, La Spina, Litteri, Y. Nobile (21’ st M. Nobile), N’Diaye (38’ st Giuffrida), Castelli (40’ st Cutore). All. La Rosa.

Sant’Alessio: Di Benedetto, Popa, Crupi, Pellizzeri, Interdonato, Musumeci, Gallo (24’ st Di Mauro), Mastroieni (22’ st Barresi), Ardizzone, Tomasello (12’ st Giummaresi), Maodda (20’ st Tortora). All. Parisi.

Arbitro: Patrizio di Palermo.

Note: espulso Musumeci.