Promozione, la Catania San Pio X pareggia 0-0 contro la Messana

E’ terminata in parità (0-0) la sfida Catania San Pio X-Messana, disputata a porte chiuse al comunale “Bonaiuto Somma”. Primo tempo tattico con poche occasioni su entrambi i fronti; le squadre badano a non sbilanciarsi troppo per non prestare il fianco alle ripartenze degli avversari. Due gli episodi dubbi in area: da una parte un’entrata di Amante su Finocchiaro, dall’altra una ginocchiata del portiere ai danni di Cafarella. Per l’arbitro è tutto regolare e non assegna rigori.

Nella ripresa, gli ospiti, spronati in panchina dal giovane mister Gabriele Patti, si dimostrano più propositivi e spingono il piede sull’acceleratore nel finale, quando Caspanello respinge d’istinto la conclusione ravvicinata di Di Vincenzo e, sul seguente angolo, il colpo di testa di Cordima termina a pochi centimetri dal palo.

Catania San Pio X-Messana 0-0

Catania San Pio X: Caspanello, Occhione (17’ st Calarco), Valenti, Strano, Patanè, Balsamo, Mobile, Sanè, Finocchiaro (35’ st Fiera), Di Venuto (30’ st Garufi), Castelli (25’ st Giuffrida). All. Costa.

Messana: Lima, Foti, Romeo, Schepis, Ballarò, Amante (1’ st Cordima), Bonasera (31’ st Affè), Calcagno, D’Amico (42’ st Vancheri), Gennaro (15’ st Di Vincenzo), Cafarella (16’ st Buda). All. Patti.

Arbitro: Alagna di Palermo.