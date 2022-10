Promozione, il Città di Aci Sant'Antonio cede alla Messana

Il Città di Aci Sant’Antonio ha incassato contro la Messana la prima sconfitta interna della stagione, perdendo per 3-1 nella 6^ giornata del campionato di Promozione (girone C). I locali passano subito in vantaggio grazie al gol di Maraffino, che insacca la sfera con un tiro in area. La compagine dello Stretto allenata da Gabriele Patti reagisce con la necessaria lucidità, affidandosi alla vena realizzativa di D’Amico, che pareggia al 23' e poi, nella ripresa, ribalta la situazione, andando a bersaglio da favorevole posizione (1-2).

Chiude i conti l'onnipresente Ballarò, che trasforma un rigore, fischiato dall’arbitro per il fallo commesso da Moschella sull'immarcabile D’Amico. Nel finale, i santantonesi provano con lodevole volontà a riportasi in scia nel punteggio, ma i loro volenterosi tentativi peccano di precisione.

Città di Aci Sant’Antonio-Messana 1-3

Marcatori: 10’ Maraffino; 23’ e 25’ st D’Amico; 35’ st Ballarò (rig.)

Città di Aci Sant’Antonio: Militello, Lopez, Moschella, Gallo, Bella (41’ st Viglianisi), Dadone, Sanfilippo, Genovese, Sorbello (5’ st Muratori), Maraffino, Di Mauro. All. Tanasi.

Messana: Lima, Romeo, Munafò, Cordima, Foti, Bonasera (29’ st Cafarella), Ballarò (42’ st Manganaro), Calcagno, La Rocca, D’Amico (40’ st Buda), Schepis (15’ st Rol). All. Patti.

Arbitro: Canicattì di Agrigento (Di Martino e Artellini di Ragusa).