Il Mazzarrone corre veloce verso il salto in Eccellenza  

Non conosce rallentamenti la corsa del Mazzarrone verso la promozione in Eccellenza. La squadra allenata da Samuele Costanzo si è imposta per 2-0, con un gol per tempo, sul campo del Città di Comiso. Dopo un avvio di partita favorevole ai padroni di casa, pericolosi con le incursioni di Camara e Balba, la capolista sblocca il punteggio al 19’, quando un traversone dalla trequarti di Maiorana coglie impreparato il portiere. La reazione dei verdearancio è orgogliosa, ma poco efficace in attacco, anche per merito dell’attenta retroguardia avversaria, che non commette alcun errore. Nella ripresa, gli iblei spostano ulteriormente in avanti il baricentro della loro manovra, esponendosi, però, alle ficcanti ripartenze degli spietati rivali, che raddoppiano al 26’: il neo entrato Bonaccorsi beffa dal limite l’incerto Meli. Nel recupero, espulsi Conteh e Gentile, apparsi inutilmente troppo nervosi.

Città di Comiso-Mazzarrone 0-2

Marcatori: 19’ Maiorana; 26’ st Napolitano.

Città di Comiso: Meli, Di Pasquale (9’ st Gurrieri), Rimmaudo (22’ st Modica), Rotondo, La Raffa (22’ st Conteh), Marino, Balba (36’ st Parisi), Camara, Mascara, Bojang. All. Violante.

Mazzarrone: Parlabene, Amadou, Ropaj, Gentile (21’ st Oro), Campanella, Ravalli, Provenzano, Di Nora, Bonaccorsi (19’ st Napolitano), De Rosa (43’ st Lupica), Maiorana (33’ st Gomez). All. Costanzo.

Arbitro: Polizzotto di Palermo.

Note: espulsi al 48’ st Conteh e Gentile.