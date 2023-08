Promozione: il Belpasso Fc attende il debutto stagionale e prende il difensore Egitto  

Il Belpasso Fc aprirà domenica (inizio ore 15) la stagione sul campo dell’Aci Sant’Antonio nell’andata del turno d’apertura di Coppa Italia Promozione. A pochi giorni da questo match, il club etneo ha ufficializzato due importanti arrivi. Si tratta del difensore Kevin Egitto e del laterale Matteo Nicolosi. Classe 93, Egitto arriva a Belpasso dopo le stagioni vissute con Aci e Galatea in Promozione, Catania San Pio X e Belpasso per citarne alcune. "Sono felice di cominciare questa nuova avventura a Belpasso - racconta l’esperto Egitto -, dove sono stato già, per cui sento di essere tornato a casa mia. Ringrazio il ds Santo Sciuto e la dirigenza che mi hanno accolto nel migliore dei modi. L'ambizione c'è in una squadra composta da tanti bravi ragazzi che già durante gli allenamenti danno tutto. Con gli elementi con più esperienza si creerà il mix giusto. Vogliamo fare un campionato importante".

Il 19enne Nicolosi può agire in campo sia da terzino che da esterno d'attacco. “voglio ripagare a pieno la fiducia che mi è stata data e sono sicuro che, lavorando sodo, ci toglieremo le nostre soddisfazioni e faremo felici i tifosi", queste le sue parole alla presentazione. Sono stati confermati, inoltre, i giovani: Damiano Alberio, Mattia Rotella, entrambi centrocampisti nati nel 2005, ed i 20enni Fabrizio Conti e Rosario La Spina, rispettivamente attaccante e portiere.