Promozione, una formalità per il Real Aci il passaggio del turno in Coppa Italia  

Così com’era accaduto all’andata, anche il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Gescal è durato soltanto cinque minuti con l’affermazione del Real Aci per 0-2. Il fischio finale del direttore di gara è arrivato nel momento in cui la squadra biancoverde di casa è rimasta con solo sei giocatori a disposizione, così come prevede il regolamento. Dopo il 3-0 a tavolino del primo match, i granata sono passati, quindi, ai quarti praticamente senza faticare, se non nel riscaldamento effettuato sul sintetico messinese di Bisconte. Ora si dovrà attendere il sorteggio per conoscere il nome del prossimo avversario, che ci si augura possa dare vita ad un’appassionante doppio confronto.

Gescal-Real Aci 0-2

Marcatori: 2’ Panassidi; 3’ Garozzo.

Gescal: Perillo, Farina, Marino, Milicia, Zappalà, Federico, Panarello. All. Gaetano Di Maria.

Real Aci: Bellocchi, Faro, Pennisi, Merenda, Zagami, De Carlo, C. Marino, Licata, Di Blasi, Panassidi, Garozzo. A disposizione: Vitale, Napoli, Mongelli, Maodda. All. Marcello Manca.

Arbitro: Aneli di Palermo.