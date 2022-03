Promozione, Real Aci sconfitto 3-0 a Resuttana nei quarti di Coppa Italia

Prima sconfitta stagionale per il Real Aci, battuto per 3-0 dal Resuttana San Lorenzo nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. La squadra granata ha dovuto fare i conti con le tante assenze in organico e con un avversario di alto livello. La partita inizia subito in salita per gli ospiti, perché Alfano viene steso in area, conquistandosi il penalty. Dagli undici metri Gianpiero Clemente realizza l'1-0. Il Real Aci reagisce e si fa vedere in avanti, quando Zagami verticalizza per De Carlo, stop di petto e botta dal limite alta sopra la traversa. Al 22' grande chance ancora per De Carlo, che riceve un lancio profondità scattando sulla sinistra, ma la sua conclusione col destro finisce fuori. Allo scadere del primo tempo, Giovenco dribbla un avversario e lascia partire una staffilata, sulla quale Vitale compie un’ottima parata con la punta delle dita, aiutandosi con la traversa.

In avvio ripresa, Clemente sventaglia per Giovenco, cross rasoterra per Mercanti, che fa un velo per l'accorrente Clemente, conclusione imparabile per Vitale. Gli acesi accusano il colpo e ancora Giovenco con uno splendido esterno centra il palo. Uno scossa prova a darla il neo entrato Panassidi con un cross per Di Blasi, il colpo di testa del numero nove finisce fuori. Allo scadere, ancora Clemente infila il 3-0 al termine di un'azione personale. Il match di ritorno si disputerà il 30 marzo.

Resuttana San Lorenzo-Real Aci 3-0

Marcatore: 10’ (rigore), 10’ st e 45’ st G. Clemente.

Resuttana: Campanella (40’ st Ferrara), Giovenco, Fasone (38’ Mezzapelle), Duro, Rizzo (8’ Alfano, 12’ st M. Clemente), Prestigiacomo, Montoro, Lo Nigro, Corsino, G. Clemente, Mercanti (40’ st Siino). A disp.: Schiavo, Lo Monaco, Scarpinato, Spina. All. Filippo Chinnici.

Real Aci: Vitale, Faro, Pennisi, Campanella (20’ st Romeo), Zagami, Dav. Cavallaro, Licata, Di Blasi (25’ st Maodda), De Carlo, Napoli (14’ st Panassidi). A disp.: Bellocchi, Spartà. All. Marcello Manca.

Arbitro: Haba di Caltanissetta.