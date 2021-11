Coppa Italia Promozione, Mazzarrone di scena a Comiso

Dopo la sosta forzata, legata all’emergenza maltempo, che ha colpito la Sicilia Orientale, il Mazzarrone si prepara alla difficile trasferta di domenica a Comiso nel turno valevole per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione (in campo alle ore 15).

"Queste partite – dichiara il tecnico Samuele Costanzo - si preparano da sole. Conosciamo il valore dell'avversario e l’importanza della gara. Dovrà essere un Mazzarrone perfetto, ordinato, cattivo e compatto. Sappiamo che per vincere occorrerà fare tanto. Cambia poco l'avversario, conta la nostra prestazione". Costanzo ha a disposizione l’intero organico. Ventidue i convocati, tra i quali figurano il neoacquisto Lorenzo Bonaccorsi, attaccante che nella prima parte della stagione aveva giocato nello Sporting Eubea. In avanti, figurano pure Napolitano e Maiorana. Tutti, insomma, sul pezzo per un obiettivo ritenuto strategico per la società del presidente Cavallo in questa stagione, così, intensa sul piano della programmazione a 360 gradi. Il ritorno si giocherà a Mazzarrone il prossimo 17 novembre.