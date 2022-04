Promozione, poker del Real Aci sul campo della Don Bosco

Il Real Aci ha piegato a domicilio la resistenza della Don Bosco con il punteggio di 4-1, che penalizza, però, la squadra locale. In avvio di gara, il tiro di De Carlo viene respinto da Barbera. Risponde la Don Bosco con un'azione sulla destra di Bonsignore, suggerimento all'interno dell'area per la conclusione di La Morella, ma Bellocchi si fa trovare pronto. Al quarto d'ora, punizione di Merenda, il pallone sfila verso Spartà, che non lo impatta, però, bene. Insiste la formazione allenata da Marcello Manca con Merenda, passaggio filtrante per De Carlo, che controlla e fredda il portiere per lo 0-1. De Carlo sfiora poi il raddoppio.

Al 40’ i padroni di casa pareggiano grazie al rigore trasformato da Suffia. Si scaldano gli animi e Di Blasi, dopo aver subito un fallo di gioco, reagisce colpendo Furbo sotto gli occhi dell'arbitro, che lo manda direttamente sotto la doccia, ammonendo pure il giocatore avversario. Lo stesso Furbo riceve, prima dell’intervallo, il secondo cartellino giallo per aver impedito di battere un piazzato a Bozzanga. Nella ripresa, la capolista si riporta in vantaggio: De Carlo sradica la sfera dai piedi di La Morella e la piazza di destro in fondo al sacco. Il neo entrato Luigi Marino cala al 22’ il tris con un tocco morbido. Lo scatenato De Carlo chiude poi i conti, firmando la splendida tripletta personale.

Don Bosco 2000-Real Aci 1-4

Marcatori: 29', 11' st e 28' st De Carlo; 40' Suffia (rigore); 22' st L. Marino.

Don Bosco: Barbera, Abbate, Oliveri (21' st Donato), Bonsignore, Cessay, Tespi, Raccuglia (38' st Falce), La Morella (11' st Mirci), Furbo, Suffia, Allegra (31' st Datola). A disp.: Grassia, Mililli, Minacapelli, Laversa. All. Angelo Tespi.

Real Aci: Bellocchi, Dav. Cavallaro (43' st Romeo), Pennisi, Campanella, Spartà (1' st L. Marino), Merenda, De Carlo (31' st Zagami), Licata, Bozzanga, Di Blasi, C. Marino (43' st Napoli). A disp.: Vitale, Maodda, Centamore, Dan. Cavallaro, Caffo. All. Marcello Manca.

Arbitro: Contrafatto di Catania.

Note: sono stati espulsi Di Blasi e Furbo.